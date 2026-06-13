フリューより、「星のカービィ」のプライズが、フリューオリジナルシリーズ『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾商品として、6月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入される。＞＞＞『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾をチェック！（写真8点）ゲームシリーズ、「星のカービィ」の主人公であるカービィはなんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもっている。1992年の誕