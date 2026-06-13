【星のカービィ】フリューの大人気シリーズ『Kirby★Diary』第3弾が6月より登場！
フリューより、「星のカービィ」のプライズが、フリューオリジナルシリーズ『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾商品として、6月上旬より順次全国のアミューズメント施設に投入される。
＞＞＞『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾をチェック！（写真8点）
ゲームシリーズ、「星のカービィ」の主人公であるカービィはなんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもっている。1992年の誕生以降、ゲームにグッズにコンサート、カフェ展開とその活躍の幅は広く、年齢・性別・国内外を問わず多くのファンから親しまれている、まんまるピンクの人気者だ。
フリューがお届けする「星のカービィ」プライズのオリジナルシリーズ『Kirby★Diary』は、 ”いつも、どんなときでも、カービィといっしょ★” をテーマに、毎日の生活シーンをカービィたちと楽しく過ごせるアイテムを展開するシリーズ。
今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、お片付けに便利なバスケットなど、おそうじ時間を楽しく彩る全5アイテムが登場する。
6月は2アイテムが登場。約29センチの『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ〜クリーン〜』は、頭に巻いたグリーンの星柄のバンダナがポイント。ほうきを持ったポーズが愛らしいぬいぐるみ。『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』は、ふわふわとしたやわらかい素材でデスク回りの細かい汚れをやさしく拭き取れる実用性を兼ね備えたアイテムだ。「えがお」と「おすまし」のカービィの他、ワドルディも加えた全3種類をラインナップ。手に取りやすいサイズ感なので、日常のちょっとしたおそうじ時間を気軽に楽しくサポートしてくれる。
そして7月には3アイテムが登場。『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』は、カービィとワドルディのフェイスデザインが目を引く、存在感のある布製バスケット。外側には複数のポケットが付いており、小物を分けて収納できる実用的な仕様が特徴だ。お部屋の整理整頓はもちろん、日用品の収納にも活躍するアイテムとなっている。また、『Kirby★Diary osouji マスコット』は、ほうきやぞうきんを手におそうじを頑張るカービィたちの姿を表現。星柄のバンダナを身に着けたデザインや、それぞれ異なるポーズ・表情が魅力で、並べて飾りたくなる可愛らしさ。コンパクトなサイズ感なので、バッグの装着やお部屋のアクセントとしても楽しめる。さらに『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』は、シリーズならではのポップなデザインが目を引く実用アイテム。 ”むてきキャンディー” をモチーフにした柄の上に小さなカービィが乗ったデザインで、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えている。ふわっとしたモップ部分で細かなホコリをしっかりキャッチし、気軽なおそうじにもぴったりだ。
見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えたアイテム。カービィたちと一緒に過ごすことで、少し手間に感じるおそうじの時間も癒しの楽しいひとときへ。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
＞＞＞『Kirby★Diary（カービィダイアリー）』の第3弾をチェック！（写真8点）
ゲームシリーズ、「星のカービィ」の主人公であるカービィはなんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもっている。1992年の誕生以降、ゲームにグッズにコンサート、カフェ展開とその活躍の幅は広く、年齢・性別・国内外を問わず多くのファンから親しまれている、まんまるピンクの人気者だ。
今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、お片付けに便利なバスケットなど、おそうじ時間を楽しく彩る全5アイテムが登場する。
6月は2アイテムが登場。約29センチの『Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ〜クリーン〜』は、頭に巻いたグリーンの星柄のバンダナがポイント。ほうきを持ったポーズが愛らしいぬいぐるみ。『Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー』は、ふわふわとしたやわらかい素材でデスク回りの細かい汚れをやさしく拭き取れる実用性を兼ね備えたアイテムだ。「えがお」と「おすまし」のカービィの他、ワドルディも加えた全3種類をラインナップ。手に取りやすいサイズ感なので、日常のちょっとしたおそうじ時間を気軽に楽しくサポートしてくれる。
そして7月には3アイテムが登場。『Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット』は、カービィとワドルディのフェイスデザインが目を引く、存在感のある布製バスケット。外側には複数のポケットが付いており、小物を分けて収納できる実用的な仕様が特徴だ。お部屋の整理整頓はもちろん、日用品の収納にも活躍するアイテムとなっている。また、『Kirby★Diary osouji マスコット』は、ほうきやぞうきんを手におそうじを頑張るカービィたちの姿を表現。星柄のバンダナを身に着けたデザインや、それぞれ異なるポーズ・表情が魅力で、並べて飾りたくなる可愛らしさ。コンパクトなサイズ感なので、バッグの装着やお部屋のアクセントとしても楽しめる。さらに『Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ』は、シリーズならではのポップなデザインが目を引く実用アイテム。 ”むてきキャンディー” をモチーフにした柄の上に小さなカービィが乗ったデザインで、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えている。ふわっとしたモップ部分で細かなホコリをしっかりキャッチし、気軽なおそうじにもぴったりだ。
見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えたアイテム。カービィたちと一緒に過ごすことで、少し手間に感じるおそうじの時間も癒しの楽しいひとときへ。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
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