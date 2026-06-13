今こそ目標「優勝」のもと心をひとつに！2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海大会が開幕しました！史上初の3ヶ国共催などと聞くと「共催…（ズキン）」「何かを半分盗られたような気がする…（ズキン）」「せめて6：4とかで…（ズキン）」と古い記憶が甦るオールディーズですが、最近はすっかり世間も令和の意識が根付いたようで、あたたかい話しか聞こえてこないのは結構なことだなと思います。昔のサッカーって、野球（主流