ついに開幕を迎えた北中米ワールドカップだが、ピンクのスパイクを着用した選手が目立っていることが話題になっている。開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表では両チームの先発22人中19人がピンクのスパイクを着用。同日の韓国代表対チェコ代表はチェコが11人中3人のみだった一方、韓国は11人中9人がピンクのスパイクだった。『ESPN』のルイス・カルロス・ラーゴ氏は大会初日について「最も注目したのはピンクのスパイクを履