20年以上の歴史を持つ伝統モデルの集大成電動化が加速する現代の自動車業界において、純粋なスポーツカーやオープンカーは年々その数を減らしています。そんな時代の流れのなか、BMWを代表する2シーターオープンモデル「Z4」も、2026年3月をもって生産を終了し、20年以上にわたる歴史に幕を下ろしました。【画像】超カッコイイ！ これが最後の斬新「“2人乗り”FRスポーツカー」です！ 画像を見る！（30枚以上）その最後を飾