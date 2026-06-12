20年以上の歴史を持つ伝統モデルの集大成

電動化が加速する現代の自動車業界において、純粋なスポーツカーやオープンカーは年々その数を減らしています。

そんな時代の流れのなか、BMWを代表する2シーターオープンモデル「Z4」も、2026年3月をもって生産を終了し、20年以上にわたる歴史に幕を下ろしました。

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その最後を飾るモデルとして登場したのが、2025年12月に発表された特別仕様車「Z4 Final Edition」です。専用の内外装を採用したこのモデルは、生産終了を記念する集大成として展開されました。

Z4はBMWが販売する2シーターオープンカーで、初代モデルは2003年に登場しました。先代の2シーターオープンカー「Z3」の後継として発売され、日本でも高い人気を獲得。2006年にはクーペモデルが追加され、2008年まで販売されました。

2009年には2代目がデビューし、ボディタイプは2ドアコンバーチブルのみとなりました。

2代目は2016年に生産を終了し、一時は後継モデルの登場がないともみられていましたが、2019年に現行となる3代目Z4が登場しました。

3代目はトヨタとの共同開発によって誕生したモデルで、プラットフォームやエンジンをトヨタの5代目「スープラ（DB型）」と共有しています。ボディ形状やデザインは大きく異なりますが、両車は兄弟車の関係にあります。

ボディサイズは全長4335mm×全幅1865mm×全高1305mm。ロングノーズ・ショートデッキの伝統的なロードスタープロポーションを採用し、低く構えたスタイリングによってスポーティな存在感を演出しています。

パワートレインは通常モデルと同様で、2リッター直列4気筒ターボエンジンと3リッター直列6気筒ターボエンジンをラインナップ。

BMW伝統のFRレイアウトと組み合わせることで、オープンスポーツカーらしい軽快なハンドリングと爽快な走りを実現しています。

そんな3代目Z4の集大成モデルとして、2025年12月に発表されたZ4 Final Editionは、専用ボディカラーとしてフローズンマットブラックを採用しているのが大きな特徴です。

闇夜に溶け込むような落ち着きのあるマットブラックが、Z4のスタイリッシュなエクステリアをより一層引き立てています。

さらに、エクステリアにはシャドーライントリムを装備。同じブラック系でありながら質感の異なる仕上げによって、ボディとの美しいコントラストを生み出しています。

また、足元にはハイグロスレッド仕上げの専用スポーツブレーキを採用。ホイールの隙間から覗く鮮やかなレッドが、フローズンマットブラックのボディカラーを引き立てるアクセントとなっています。

インテリアでは、インストルメントパネルやセンターコンソールにレッドのコントラストステッチを採用。

ヴェルナスカレザーとアルカンターラを組み合わせた専用スポーツシートにも同様のステッチが施され、スポーティかつ上質な空間を演出しています。

Z4 Final Editionは2026年1月下旬から受注受付が開始されましたが、日本市場への導入は実現しませんでした。

国内のファンにとっては残念な結果となったものの、Z4の歴史を締めくくる特別な1台として大きな存在感を放っています。