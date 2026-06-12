セレガに続いてガーラも一新いすゞ自動車は2026年6月9日、大型観光バス「ガーラ」を一部改良し、発売しました。エクステリアの大幅刷新や先進機能の強化などが図られています。ガーラは1996年に登場しました。旧態依然としていた従来の「スーパークルーザー」を一新し、都会的でスタイリッシュなフロントフェイスや存在感のある2分割のリアウインドウなどを特徴としており、発売後から観光バス・高速路線バスの定番として