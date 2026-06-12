セレガに続いてガーラも一新

いすゞ自動車は2026年6月9日、大型観光バス「ガーラ」を一部改良し、発売しました。



エクステリアの大幅刷新や先進機能の強化などが図られています。

ガーラは1996年に登場しました。旧態依然としていた従来の「スーパークルーザー」を一新し、都会的でスタイリッシュなフロントフェイスや存在感のある2分割のリアウインドウなどを特徴としており、発売後から観光バス・高速路線バスの定番として定着します。

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現行型は2代目で、2005年8月に発売。いすゞと日野がバス製造事業を統合したことで、路線バスと観光バス車両が互いのモデルを供給することとなり、2代目ガーラは日野「セレガ」と共通設計となりました。生産はいすゞとの合弁会社「ジェイ・バス」が担当しています。

セレガとは共通のデザインとなりますが、従来のガーラからは2分割窓が引き継がれており、フロントフェイスにはセレガのアイデンティティであるガーニッシュが装備されていません。またフロントマスク中央のデザインも少々異なっています。

今回発売されたマイナーチェンジモデルは、2026年5月に実施されたセレガのビッグマイナーチェンジに即したもので、21年越しとなるデザインの一新や新ミッションの採用、先進機能の強化が図られています。

エクステリアは、フロントとリア部分それぞれを変更し、上質感と存在感を高めています。セレガとの差異はガーニッシュのみとなり、従来よりも相違点が少なくなりました。

リアは従来のルーフエンドにあったリアスポイラーに代わり、ボディサイド中央付近まで連続するルーフ一体型の門型スポイラーを採用し、空力性能を向上。

また、ヘッドライト、リアコンビネーションランプ、コーナリングランプをLED化し、視認性と被視認性の向上を両立しています。

パワートレインは、360馬力を発揮する8.9リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジン「A09C」を継続しつつ、トランスミッションは新たに12速AMTへと変更され、統合されています。ギアセレクターはダイヤル式です。

このほか、トランスミッション協調制御付きの液体式リターダーも搭載され、制動安全性がさらに強化されています。

安全・運転支援面では、出会い頭警報、左折巻き込み警報、車線変更警報を新搭載。標識認識システム、標識連動型車速制御システム、ドライバー異常時対応システム（EDSS）と組み合わせ、高い安全性能を確保しました。

また、ミリ波レーダーと画像センサーで先行車を検出し、約35km／h〜約100km／h域で安全な車間距離を自動的に維持する「車間制御クルーズ」、0km／h〜約35km／h域で先行車の停車状況に応じた「ブレーキ保持機能」、先行車の発進後にリジュームスイッチまたはアクセル操作で再発進する「渋滞追従機能」も備えた、全車速車間制御クルーズを採用しています。

インテリアはエントランスおよび運転席周辺のカラーコーディネートを刷新し、乗客にとって快適で上質な移動空間になるように仕立てられました。

エアコンには、次世代直冷式フルオートエアコンを全車に標準装備。従来のサブエンジン式と異なり、省エネ化やエンジンフィーリングの向上、冷房能力の向上を図っています。

ラインナップは貸切タイプ、夜間高速／高速路線、安価な「パッケージ車」、車椅子の乗客に対応するリフト車の4タイプを設定しています。

大幅マイナーチェンジを行ったガーラの代表車型の価格（消費税込）は、大型観光スーパーハイデッカー（貸切11列・型式：2WG-RU1ASDJ）が5658万9500円、大型観光ハイデッカー（貸切11列：型式：2WG-RU1ASDJ）が5060万円です。