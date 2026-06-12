レアル・マドリード所属のFWヴィニシウス・ジュニオールが、契約延長の有無にかかわらず2026-27シーズンもクラブに残留する決断を下したようだ。現在、ヴィニシウスとレアルの契約は2027年6月までとなっているが、新契約締結に向けた交渉は長期間にわたって進展が見られていないという。それでも同選手は来季もレアルでプレイする意思を固めており、仮に契約延長が実現しなかった場合でも契約満了までクラブに残る考えのようだ。ス