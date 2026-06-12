2026年に入り、5月末までに県内で確認された特殊詐欺の被害額は7億8000万円を超え、過去最悪のペースとなっていることが分かりました。県警によりますと、2026年5月末までに県内で確認された特殊詐欺の被害件数は81件で、被害額は7億8000万円あまりでした。過去最悪だった2025年を大きく上回るペースです。一方、5月1か月の被害件数は8件、被害額は1億1000万円あまりでした。このうち、鳴門市に住む80代の女性は警察官