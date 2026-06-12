こっちのけんとが、新曲「だだ」を6月26日に配信リリースする。

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本作は、第一子誕生を発表したこっちのけんとが、“赤ちゃんに振り回される幸せな家族”をテーマに制作した最新曲。自身の生活環境が大きく変化するなかで生まれた作品であり、親として過ごす日々の発見や戸惑い、言葉では表現しきれない感情を、こっちのけんとならではの視点と言葉遊びで描いている。

サウンド面では、「はいよろこんで」を共に手掛け、『NexTone Award 2026』Gold Medalを受賞したGRPと再びタッグを組んだ。耳に残るフレーズや中毒性の高いビート、目まぐるしく展開する楽曲構成が印象的な一曲となっている。

タイトル「だだ」には、赤ちゃんの“駄々”と父親を意味する“DAD”という2つの意味が込められている。畳みかけるように展開するリリックや、現実と夢の境界が曖昧になるような浮遊感のあるトラックも特徴で、少しダークでありながらどこか多幸感のある世界観を構築している。

本楽曲は6月19日17時より放送されるTOKYO FM『G-SHOCK presents THE MOMENT』にて初オンエア。また、6月28日に開催されるワンマンライブ『いっぽにほ』（大手町三井ホール）にて初披露される予定だ。同公演は一般発売後に即完売となっている。あわせて、本日より「だだ」のPre-save／Pre-addもスタートしている。

・こっちのけんと コメント

こっちのけんとです。「我が子のような楽曲」と「我が子」のお世話を繰り返す毎日を、そのまま楽曲に残しました。『どちらも大変だけど愛おしい。』そんな曲です。これから自分も親として成長していくとまた、この曲に対する想いが変わってくるんだろうなと考えております。そんな成長とともに変化し続ける曲になっていれば幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）