6月11日に30歳の誕生日を迎えた、ももいろクローバーZ・佐々木彩夏の30歳記念ソング「30 STREET!!!」が本日24時に配信リリースされる。さらに、新アーティスト写真も公開された。本楽曲は、ももいろクローバーZ最年少メンバーである佐々木彩夏の30歳を記念して制作された楽曲で、「三十路」を英語で言い換えたタイトルが象徴するように、“30歳という新たな道を自分らしく進んでいく”というメッセージが込められた、佐々木彩夏ら