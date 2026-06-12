6月11日に30歳の誕生日を迎えた、ももいろクローバーZ・佐々木彩夏の30歳記念ソング「30 STREET!!!」が本日24時に配信リリースされる。さらに、新アーティスト写真も公開された。

本楽曲は、ももいろクローバーZ最年少メンバーである佐々木彩夏の30歳を記念して制作された楽曲で、「三十路」を英語で言い換えたタイトルが象徴するように、“30歳という新たな道を自分らしく進んでいく”というメッセージが込められた、佐々木彩夏らしいキュートでポジティブなアイドル感あふれる楽曲に仕上がっている。

作詞・作曲は、ももいろクローバーZの数々の楽曲を手掛けてきた前山田健一、編曲をFRUITS ZIPPERやCUTIE STREETなどに楽曲提供している早川博隆とAKB48や欅坂46の作編曲も務める河原レオの二人が担当。

前山田健一が佐々木彩夏に楽曲提供するのは、初のソロ曲「だって あーりんなんだもーん☆」をはじめ、「あーりんは反抗期!」、20歳の誕生日を記念して制作された「あーりんはあーりん♡」、「My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ)」「My Hamburger Boy(浮気なハンバーガーボーイ)」「ハッピー♡スイート♡バースデー！」に続き、本作で7曲目。

初のソロ曲から20歳、そして30歳の節目まで、長きにわたり佐々木彩夏のソロ活動を彩ってきた前山田健一との再タッグによって誕生した本楽曲は、30歳という新たなスタートを華やかに彩る一曲となっている。

ジャケット写真は、ピンク色のジャケットとふわふわのフリルスカートといった“アイドル×政治家”をコンセプトにした異色な衣装を華麗に身に纏った佐々木彩夏が、街全体をピンク色に染め上げ、これから先もアイドル界や日本を牽引していくことを示唆させる印象的なデザインだ。

また、配信リリースを記念し『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーン / LINE MUSICアーティストプレイリスト / ソロ曲全曲プレイリスト『佐々木彩夏 All Songs Playlist』 / 『30STREET!!!』オンラインくじの実施が決定。

『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーンは、レコチョク／moraのいずれかでハイレゾ音源を購入した人全員に各ストア限定ボイスをプレゼント。LINE MUSICアーティストプレイリストは、「あーりんがあーりん自身をお祝いするプレイリスト」をテーマに、 本人がセレクトした『あーりんのお誕生日をお祝いするプレイリスト♡』を6月12日(金)10時より公開。

加えて、佐々木彩夏のソロ楽曲を全曲まとめたプレイリストが各配信サイトにて6月12日(金)12時より公開され、Spotify限定で本人の楽曲紹介ボイス入りとなる。

そして『30STREET!!!』オンラインくじの賞品のラインナップは、Tシャツ、ホログラムポスター、アクリルスタンド、缶バッジ、ステッカー2枚セットのA~E賞。『30STREET!!!』のアーティスト写真や、新たな撮り下ろしカットがデザインに使用された、ここだけでしか手に入らない賞品となっている。 1会計で10枚以上購入すると選挙ポスター風トレーディングカードをランダムで1枚プレゼントするプレミアムキャンペーンも同時に開催される。さらに、Wチャンスキャンペーンとして、オンラインくじに参加した人の中から抽選で合計10名に、宛名直筆サイン入りA3ホログラムポスターや全賞品まとめセットをプレゼント。

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【前山田健一 メッセージ】

今回もあーりんの楽曲を作ることができて

世界一ハッピーな音楽クリエイターの私です。

あーりんと曲の打ち合わせをしたのですが

３０歳になる、ということだけで特に言いたいこともないらしく

そういった曲にしました。

30歳。三十路。英語にしたら30 STREET!!!

ということで編曲を早川さんにお願いしたら

超KAWAII仕上がりで最高です。

歌詞のオマージュを許諾してくれたカワラボのみなさんにも大感謝です。

ライブでたくさんコールしてくださいね！

そして改めまして、

あーりん、30 STREET!!!おめでとう！

【早川博隆 メッセージ】

“かわいい”を更新し続け、みんなの心を明るくしてくれるあーりんさん！！

「30 STREET!!!」おめでとうございます！！！！

アイドルとしての輝きも、表現者としての説得力も、ますますパワーアップし続ける、まさに「かわいいの最前線」を走り続ける存在…！

そんなスペシャルな方の楽曲の編曲を担当させていただけて、本当に幸せです。

そして作曲の前山田さん…！

楽曲のネタの仕込み方、抜き所、展開の作り方など、すべてが抜群のバランスで本当に最強でした。

たくさん参考にさせていただき、勉強させていただいてきた大先輩の楽曲をアレンジできて、とても光栄です…！

改めて、「30 STREET!!!」、本当におめでとうございます！！

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■「30 STREET!!!」

配信日：6月12日(金)0時

作詞：前山田健一

作曲：前山田健一

編曲：早川博隆、河原レオ

配信リンク一覧：https://A-rin.lnk.to/30STT ・『30 STREET!!!』ハイレゾ購入キャンペーン

レコチョ／moraのいずれかでハイレゾ音源を購入していただいた方全員に各ストア限定ボイスをプレゼント。

特典

レコチョク : 佐々木彩夏「30 STREET!!!」レコチョク限定ボイス

mora : 佐々木彩夏「30 STREET!!!」mora限定ボイス

キャンペーン実施期間

6/12(金)0:00〜6/26(金)23:59まで ・LINE MUSIC アーティストプレイリスト

LINE MUSICにて「あーりんがあーりん自身をお祝いするプレイリスト」をテーマに、 本人がセレクトした『あーりんのお誕生日をお祝いするプレイリスト♡』が6月12日(金)10時より公開。 ・ソロ曲全曲プレイリスト『佐々木彩夏 All Songs Playlist』

佐々木彩夏のソロ楽曲を全曲まとめたプレイリストが各配信サイトにて6月12日(金)12時より公開。

Spotifyでは、本人の楽曲紹介ボイス入り『佐々木彩夏 All Songs Playlist ♡あーりん楽曲紹介ボイス入り♡』を公開。

配信サイト

Apple Music/Spotify※ボイス入り/LINE MUSIC/Amazon Music/YouTube Music/AWA