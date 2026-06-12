[6.11 W杯A組第1節 韓国 2-1 チェコ]北中米W杯は現地時間11日、A組第1節の韓国代表対チェコ代表を行い、韓国が2-1の逆転勝利で白星スタートを成功させた。19日に行われる第2節で韓国はメキシコ、チェコは南アフリカと対戦する。11大会連続12回目の出場となる韓国と5大会ぶり10回目の出場となるチェコによる一戦。立ち上がりからペースをつかんだのは韓国だった。前半12分にはMFイ・ガンインの浮き球のパスをMFイ・ジェソンが落