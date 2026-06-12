ENHYPENが6月29日0時、日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」をリリースすることが発表となった。これはENHYPEN公式ホームページおよびSNSにて本日6月12日にアナウンスされたものだ。2025年7月リリースの日本4thシングル「宵 -YOI-」 で、日本レコード協会ゴールドディスク認定にて自身初の“トリプル・プラチナ”認定を獲得。さらに、ワールドツアー＜WALK THE LINE＞を通じて海外アーティスト史上デビュー後最速(約4年7ヶ月)で