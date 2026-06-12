ENHYPENが6月29日0時、日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」をリリースすることが発表となった。これはENHYPEN公式ホームページおよびSNSにて本日6月12日にアナウンスされたものだ。

2025年7月リリースの日本4thシングル「宵 -YOI-」 で、日本レコード協会ゴールドディスク認定にて自身初の“トリプル・プラチナ”認定を獲得。さらに、ワールドツアー＜WALK THE LINE＞を通じて海外アーティスト史上デビュー後最速(約4年7ヶ月)で日本スタジアム公演を成功させるなど、熱い夏をファンと共に駆け抜けたENHYPEN。2026年は、新たな日本オリジナル曲を通じ、ファンと新しい思い出を刻んでいく。

楽曲「We’ll Be Fine」は、心の通じ合う仲間たちとの新たな船出となる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いたもの。リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、この夏の“おでかけ定番曲”として広く愛されるはずだ。公開されたデジタルカバーには、夏らしい水色の背景にポップでかわいらしいENHYPENの公式キャラクター“ENCHIN”があしらわれた。

ENHYPENは所属レーベルのBELIFT LABを通して「この楽曲とENCHINを通して、日本にいるENGENE(ファンダム名）の皆さんに僕たちを近くに感じていただけると嬉しい。楽曲を聴きながら、たくさんの楽しい思い出を作ってほしい」と伝えた。

ENHYPENの公式キャラクター“ENCHIN”は、ファンの日常にそっと幸運と癒やしを届ける“ENGENEの友達(韓国語でチング)”を意味する名前で、人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届けるのが特徴だ。ENGENE棒(ENHYPENのオフィシャルライトスティック)が入っているバッグであればどこへでも自由に移動でき、ファンと大切で楽しい日常を共にする存在として誕生した。ENHYPENのメンバーたちが、名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、それぞれの個性が込められている。

ENHYPENは、4回目のワールドツアー＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’＞を開催中だ。今2026年5月にソウルで開幕し、7〜8月に南米・北米、10月にマカオ、12月から2027年2月にかけて日本4大ドームツアーへと続く。2027年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界21都市を巡る計33公演の大規模ツアーとなる。

© BELIFT LAB & HYBE. All Rights Reserved.

■日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」

2026年6月29日(月)0:00配信開始

【ENCHIN (エンチン)】ENHYPENの公式キャラクター

▼各キャラクター名 (読み方) / ENHYPENメンバー名

WONCHU (ウォンチュ) / JUNGWON

NoxStar (ノックスター) / JAY

JAKEY (ジェイキー) / JAKE

SnoWe (スノウィ) / SUNGHOON

KISHU (キシュ) / SUNOO

PU-NI (ピューニ) / NI-KI

■＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN＞

[東京] 東京ドーム

2026年12月1日(火) 開場 16:30／開演 18:30

2026年12月2日(水) 開場 14:00／開演 16:00

[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ

2026年12月26日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2026年12月27日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[福岡] みずほPayPayドーム福岡

2027年2月6日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2027年2月7日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[大阪] 京セラドーム大阪

2027年2月19日(金) 開場 16:00／開演 18:00

2027年2月20日(土) 開場 14:00／開演 16:00