L’Arc-en-Cielのリーダー兼ベーシストであり、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けるTETSUYAが、9月の恒例のBillboard Live公演＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞を開催する。このたびチケット詳細が一部発表となった。2026年はTETSUYAにとってバンド結成35周年、ソロデビュー25周年という節目が重なるアニバーサリーイヤー。ビルボードライブ公演では昨年好評を博したアコースティックセットで、特別なバンド編成を