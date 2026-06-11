キデイランドは、6月19日(金)、埼玉県越谷市に「ちいかわ」オフィシャルショップの新店「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」をグランドオープンする。映画化もされる人気キャラの公式ショップ「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X(旧Twitter)発の漫画作品である。2020年12月から商品化され、公式オンラインストア「ちいかわマーケット」をオープン。Xに投稿していた漫画も書籍化した。その独特な世界観とストー