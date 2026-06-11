【埼玉県越谷市】「ちいかわ」のオフィシャルショップ新店舗が越谷レイクタウンにOPEN！



キデイランドは、6月19日(金)、埼玉県越谷市に「ちいかわ」オフィシャルショップの新店「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」をグランドオープンする。

映画化もされる人気キャラの公式ショップ

「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X(旧Twitter)発の漫画作品である。2020年12月から商品化され、公式オンラインストア「ちいかわマーケット」をオープン。Xに投稿していた漫画も書籍化した。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも469万人を超える。コラボカフェや展覧会、「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内でのアニメ放送、7月24日(金)からは「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」も公開予定と、今注目のキャラクターだ。

オフィシャルショップの「ちいかわらんど」は、2021年8月に原宿店と大阪梅田店をオープン。2022年6月には福岡パルコ店、7月には京都四条河原町店を2か月連続で出店し、9月には東京駅一番街 東京キャラクターストリートに「ちいかわらんどTOKYO Station」が誕生した。

今回、スパイラルキュートの協力により、「ちいかわ」のオフィシャルショップ16店舗目となる「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」がオープンする。

非売品の購入者特典や新商品が多数

「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」では、購入者限定の「お買い上げ特典」を複数用意している。



1つ目は、「ホログラムステッカー(非売品)」。商品を購入すると、1会計につき1枚がプレゼントされる。



2つ目は、「ホログラム缶バッジ(非売品)」。こちらは、税込3,300円以上購入すると、1会計につき1個プレゼントとなる。



3つ目の「トートバッグ(非売品)」は、税込5,500円以上購入すると、1会計につき1個プレゼント。なお、いずれも同店購入が対象で、無くなり次第終了となる。

また、「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」では新商品も販売する。いずれも購入は、1会計につき各1個まで、ランダム商品は各1箱までとなる。



「ちょっと酔ったよマスコット」は、全3種で各1,650円(税込)。



「二日酔いマスコット」は、全3種で各1,650円(税込)。



「GPSBOXちいかわだらけフィギュア 全6種」、



「GPSBOXハチワレだらけフィギュア 全6種」は、それぞれ単品1,320円(税込)、BOX7,920円(税込)。全6種のランダム販売で、BOXを購入すると6種類すべてが揃う。



「Chiikawa Baby おくるみ箸置き」は、全3種で各990円(税込)。



「布にも貼れるアルファベットなクリアシール」は、全8種で各495円(税込)だ。

新商品は、同店以外の「ちいかわらんど」全店、「ちいかわマーケット(オンラインストア)」などでも販売される。



さらに、商品とは別に「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」には、オープン記念のスタンプも設置する。

7月から映画公開も控える「ちいかわ」。楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を過ごす、個性豊かなキャラクター達のグッズが並ぶ「ちいかわらんど 越谷レイクタウン店」へ足を運んでみては。

■ちいかわらんど 越谷レイクタウン店

住所：埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番1 イオンレイクタウンmori 3F

公式HP：https://chiikawa-info.jp/chiikawaland/koshigaya

ちいかわらんど公式X：https://x.com/chiikawa_land

©nagano

(山崎正和)