ヤマダデンキ インテリア家具事業部(以下、大塚家具)は、6月13日(土)〜28日(日)の期間、国内外の選りすぐりの家具やインテリアを取り揃えた大塚家具「逸品展」を、IDC OTSUKA 新宿ショールームで開催する。選りすぐりの逸品を展示・販売大塚家具「逸品展」では、ソファやダイニングセットをはじめ、ラグや照明など、国内外のブランドによる選りすぐりの逸品を期間限定で展示・販売するという。イタリアの高級家具ブランド「Poltron