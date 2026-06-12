〜2026年6月 「中東情勢（資金繰り動向）」に関するアンケート調査 〜米国とイスラエルによるイラン攻撃の混迷が長引き、原油や化学製品基礎原料のナフサなどの供給不足から、価格上昇や資材不足が起きている。幅広い産業で企業への影響が広がるなか、東京商工リサーチ（TSR）は6月1日〜8日、企業の資金繰りへの影響を、アンケート調査を実施した。中東情勢の資金繰りへの影響について、「大いに与えている」が8.0％、「少し与