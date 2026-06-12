「世間では“こじらせている”で片づけられてしまうけど……」俳優の田中みな実が、自身の秘密を赤裸々に告白した――。田中みな実○誕生日サプライズに本音吐露「デザートの前にお手洗いに立って…」6日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)には、クリス松村がゲスト出演。サプライズデートの話題になると、「急なことが苦手」という田中は、「サプライズで海外旅行とかに連れて行