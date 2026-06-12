ピッツバーグのPNCパークでもドジャースがレギュラーシーズンにピッツバーグで行う最初で最後の3連戦が、9日（日本時間10日）から行われている。日本人も注目する試合とあって、敵地にも関わらず多くの日本企業がバックネット裏に広告を掲載していた。大谷翔平投手をはじめ日本人3選手が所属するドジャースの経済効果は計り知れない。大谷が登板した10日（同11日）の第2戦では、キャッチャーの後ろにNGK、買取大吉、高松グルー