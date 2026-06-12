日本代表から左足首負傷のため離脱したMF遠藤航が11日、X(@wataru0209)を更新して代表引退を表明した。遠藤はXを通じて「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前