元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、世間を騒がせた“借金5億円”の真相を明かした。

【映像】「5SLDK、冷や汗出る家賃」の鄭大世自宅

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに入団すると、強靭なフィジカルと高い得点力でついた異名は「人間ブルドーザー」。その活躍は日本だけでなく、海外リーグでもプレー。2010年には、北朝鮮代表としてワールドカップに出場し、国歌斉唱での涙が世界中で話題を呼んだ。Jリーグ復帰後は第一線で活躍するも、2022年のシーズンをもってプロサッカー人生に幕を閉じた。

そんな中、「鄭大世に多額の借金」「その額5億円」というニュースが報じられ、スポーツ界に衝撃が走った。その真相を確かめるべく、番組スタッフが鄭大世の自宅へと向かった。

庭付き100坪の「5SLDK」という“豪邸”で「5億円の借金」について切り込むと、鄭大世は「借金はありますよ、もちろん」とあっさりと認める。詳細について、「借金自体が1億7000万円あって、将来の支払い義務のあるお金が2億5000万ぐらいある。ほぼ5億円、4億5000万円ぐらいか」と内訳を説明した。

さらにスタッフが「将来の支払い義務がある」という2億5000万円について尋ねると、「不動産を買った」のだという。「そこはまた支払い方法が特殊で、ドバイの物件」と、借金の正体はドバイの不動産の投資用ローンであることを告白した。

このスケールの大きな借金の理由を知ったスタジオMCの小島瑠璃子は「資産として上がるかもしれないですもんね」と納得の表情を見せていた。