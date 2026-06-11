＜ママ友格差＞仲良くなりたい人は住む世界が違いすぎて近づけない…と思う人がやりがちな無自覚行動
出会いとは、突然で偶然で必然。しかし出会ったからといって、関係性が発展するかどうかは本人たち次第。それは“ママ友”でも同じかもしれません。
『仲良くなりたいと思うママが、自分とは住む世界が違いすぎて。なんでもないパート務めの私は相手にされないよね』
それはまるで、高嶺の花。仲良くなりたいと思ったママ友の属性が、自分とはまったく異なる場合、まさにこの言葉がしっくりくるかもしれませんね。高山の頂上に咲く美しい花。決して手が届かない、遠くから眺めるだけの存在。しかし、本当に仲良くなりたいなら高嶺の花だと諦めてしまっていいのでしょうか。
『接点がなければ仲良くなりようがないよね。でも接点があっても仲良くなれるかどうかは別。そういう意味では肩書きは関係ないかも』
投稿者さんの話によると、仲良くなりたいと思ったママさんたちは、医者や看護師・学校の先生や起業系ママなのだそう。しかし人は属性だけで関係が成立するものなのでしょうか。ママの声にあるように、身分や地位などの属性が同じであったとしても、必ずしも仲良くなれるわけではありませんよね。あまりにも住む世界が違いすぎると、出会うことすら難しいかもしれませんが、出会えているのであれば、すぐ諦めてしまうのはもったいなさそうです。
職業でママ友を選ぶわけではない
『ママ友の職業なんて、仲良くなるまで知らない』
『ママ友の職業なんて、ごく親しい人しか知らないわ。こちらからは聞かないし』
属性が大きく異なるママさんとママ友になれるかどうかについてですが……。そもそも、ママ友の職業を仲良くなる前から知っていること自体、レアケースなのかもしれません。もちろん、最初の自己紹介などで職業を話すママもいるとは思いますが、ママ友というのは普通の友だちとは少々異なる部分も多いので、仲良くなる前から自分のことを語らない人も多そうです。そうなると、仲良くなってから職業を知って驚く……なんてこともでてきそう。まさか仲良くなって職業を知った途端「ハイ、さよなら〜」なんてこともないでしょうから、仲良くなる前から属性の違いで仲良くなれないかもなんて、悩まなくてもいいのかもしれませんね。
属性が違っても仲良し！
『仲良しの起業ママは時間に融通が効くみたいで、なんの資格もない専業の私とでも飲みに行くこともあるぐらい仲良くしてくれている』
『私は専業主婦でママ友は看護師だけど仲良しだよ』
投稿者さんが考える“高嶺の花”属性（医者や看護師・学校の先生や起業系ママなど）とは、本当に住む世界も考え方も異なりすぎて、仲良くなれないのでしょうか。しかしママたちからは、属性が大きく異なっても仲良くしているといったエピソードが寄せられています。出会えたのならチャンスはあるはず。そのチャンスをどう活かすか。何もしないと何も起こりませんから、最初から諦めず一歩踏み出してみる勇気がほしいところです。
仲良くなれない理由は職業よりも価値観の違いでは？
『会話が成り立たないというより、すべての感覚が違うから仲良くなれないという経験ならあります』
『同じ世界に住んでいる家庭のほうが付き合いやすいよ。親子ともにね』
ママ友として出会えたのですから、なんらかの共通点はあるはず。その共通点を武器に話が盛り上がれば、属性なんて関係なく仲良くなれるのではないでしょうか。しかしそのような武器をもってしても、仲良くなれないケースも実際にはあるようです。話が合わないだけでなく、お茶やランチをするにも金銭面で戸惑うことなどもあるかもしれません。こればかりはその人の人となりが大きく影響するのではないでしょうか。とはいえ、相手からあまり気を使われてもキツいものもありますよね。
まずは勇気を出して一歩踏み出そう
『本人の魅力次第』
『いきなり親友になるわけでもないんだし、同じ年代の子どもがいるってだけのことだよ』
同じ子育てをしているママであっても、属性が異なれば“高嶺の花”と感じ、一歩身を引いてしまうことはあるかもしれません。しかし仲良くなりたいのはママの“属性”ありきなのでしょうか。属性なんて関係なく、そのママが魅力的であった、雰囲気がよかったなど、さまざまな理由から「仲良くなってみたい」と思ったのではないですか？ それならば行動あるのみです。自分の魅力次第との声もありますが、だいそれたものでなくていいのです。人付き合いのマナーが守れるとか、話しやすいとか、ささいなことで気が合うとか、魅力なんて星の数ほどあるのですから。ママの声にあるように最初から最高のママ友になれるわけではありません。人と人はゆっくり関係性を深めていったっていいのです。でもまずは一歩踏み出さないとはじまりません。ここは思い切って行動あるのみ……かもしれませんね。