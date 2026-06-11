日々の家事に追われて、やりたいことを先送りにしてしまっている人も多いのでは？貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成した元浪費家のあにかさん（40代）は、節約を始めるにあたり「家事習慣を見直して自由に使える時間を増やした」そう。あにかさんが、自由な時間を重視した理由と、手放してよかった家事習慣について教えてもらいました。※ この記事は『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました！ 夫婦手取り月45万の4人