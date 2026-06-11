6月8日、TBSの田村真子アナウンサーが、Instagramでウェディングショットを公開し、大きな反響を呼んだ。また、この写真から“エリート夫婦”ぶりにあらためて注目が集まっている。田村アナは2025年12月、MCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット!』で、一般男性との結婚を発表していたが、ジューンブライドの季節に、ウェディングショットを披露した。「Instagramには、ティアラをつけた純白のウェディングドレスや艶やかな