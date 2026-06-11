6月8日、TBSの田村真子アナウンサーが、Instagramでウェディングショットを公開し、大きな反響を呼んだ。また、この写真から“エリート夫婦”ぶりにあらためて注目が集まっている。

田村アナは2025年12月、MCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット!』で、一般男性との結婚を発表していたが、ジューンブライドの季節に、ウェディングショットを披露した。

「Instagramには、ティアラをつけた純白のウェディングドレスや艶やかな着物姿など、3枚の写真を投稿しています。ベールがゴージャスなドレス姿に加えて、お色直しの着物では、髪をアップにした凛としたたたずまいが好評でした。ウェディングショットに関して、浦野芽良（かいら）アナや吉村恵理子アナ、若林有子アナなど、TBSの女性アナウンサーたちがお祝いのコメントを寄せています」（スポーツ紙記者）

気品ある着物姿の田村アナに関して、Instagramのコメント欄でも、

《着物姿が似合う女性って日本の宝ですね》

《ほんとにキリッと品があって可愛くて素敵です》

など、称賛する声が見受けられる。

田村アナは2018年、TBSに入社。2021年から『ラヴィット!』でお笑いコンビ「麒麟」の川島明とともにMCを務め、安定感のある進行と親しみやすいキャラクターで、幅広い世代に人気を博している。そんな人気アナの結婚発表は、衝撃を与えた。

「田村アナの父親は、厚生労働大臣や自民党副幹事長などを歴任した田村憲久衆院議員です。“お嬢様”なイメージも持たれていただけに、彼女を射止めた一般男性が注目されました。2026年2月の『デイリー新潮』によれば、結婚相手は大手総合商社に勤務する30代男性で、政財界では有名な一族の御曹司と伝えられています。今回のウェディングショットから、あらためて田村アナと御曹司の“エリート夫婦”が想起されたのでしょう」（芸能担当記者）

父親の憲久氏は、2月に自身のYouTubeチャンネルで、田村アナの結婚について語る場面があった。

「視聴者から娘の結婚について聞かれ、憲久氏は『旦那さんの奥さんみたいな話になっちゃうので、ちょっとさみしいけど』と複雑な心境を告白しました。一方で『旦那さんが、すごくいい子なんですよ。なんか、息子ができたみたいな、家族が増えたうれしさみたいなのは、すごくありますよね』と、田村アナの夫を絶賛しており、政治家である父のお墨つきであることがうかがえます。

結婚後も、田村アナは『ラヴィット!』の恒例罰ゲーム『ビリビリ椅子』の洗礼を受けており、明るく気取らない姿を見せ、SNSでも好感を持たれています。近年、他局の女子アナと並んでも高い人気を誇る田村アナですが、家庭を持っても不動の人気は続きそうです」（同前）

温かい家庭を築いていくことだろう。