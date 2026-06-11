モデルの水原希子が自身のインスタグラムを更新。これまでにもたびたび大胆な投稿が物議を醸してきた水原だが、今回はその“ファッション”が波紋を呼んでいて……。

【写真】水原希子が披露した驚愕の「シャツ」姿

水原の“巨乳シャツ”姿が物議

水原が投稿したのは、タイ旅行に訪れたと思われる写真たち。投稿文にはタイ語で「ありがとう」と綴られ、同国の国旗の絵文字も添えられている。現地の市場や食事、ショッピングの様子を複数枚アップしているが、注目を集めたのはそのトップを飾る1枚だった。

「多くの衣服が並ぶ衣料品店らしき場所で撮影された写真なのですが、水原さんが着用している半袖シャツが、かなり大胆なデザインなんです。一見すると、全体がびしょびしょに濡れて下着が透け、胸元はボタンが外れて豊満なバストが露わになっているというもの。よく見ると、これが一面にプリントされている“フェイク”のイラストだと分かりますが、街中ですれ違ったら多くの人が驚くでしょうね（笑）」（ファッション誌ライター）

水原の個性的な“豊満バストシャツ”姿に対して、ファンからは「美しい」「可愛すぎる」と言ったコメントが寄せられている一方、ネット上では「素人には理解できないセンス……」「これはおしゃれなの？」「普通に下品に見える」「これはこれで立派なセクハラ」など、辛辣な反応も。

「水原さんのインスタといえば、2024年1月に自身が手がけるアパレルブランドへの思いを綴った際の写真が、まるで裸で海中を泳いでいるように見えることも話題になりました

同年2月には、海外の駅のホームや電車内で撮影された写真を複数枚アップ。胸元がざっくり開いたゆるゆるのタンクトップを着用したセクシーショットに対して、“日本では一発で通報される”という声が集まったことも。

以降も、恋人との大胆なイチャイチャ姿を披露したり、パリコレで下着を着用せず透け透けのドレスを纏い、胸が見えてしまっている状態になったり……。何かと“刺激的”な発信の話題には事を欠きませんね」（前出・ファッション誌ライター）

しばしば注目を集める水原の独創的な投稿。過去を振り返れば、今回の投稿はまだかわいいもの？