「3匹のおじパパ」結成記念イベント＆公開収録が11日、東京都内で行われ、アナウンサーの登坂淳一氏、元サッカー日本代表の本並健治氏、哲学者の萱野稔人氏が登壇した。NPO法人ファザーリング・ジャパンは、年齢が高い父親が増えている現状を踏まえ、50歳以上で子育てに奮闘する父親たち=“おじパパ”を応援するプロジェクトを立ち上げ、6月17日にYouTubeチャンネル「3匹のおじパパ」を開設し、この日の登壇者の3人が出演する