〜 2026年6月 「ナフサなどの供給」に関するアンケート調査 〜ナフサやシンナーなど石油化学製品基礎原料の供給不安が広がっているが、在庫を積み増した企業は30.7％（5,707社中、1,757社）で、製造業では40.4％（1,600社中、647社）に達したことがわかった。中小企業が31.2％（5,307社中、1,661社）で大企業24.0％（400社中、96社）を上回った。「調達量と価格のいずれか、または両方に支障がある」と回答した企業も85.0％（5