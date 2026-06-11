『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念、懐かしの名曲や、荒々しい「大迫力の咆哮3連発」など特撮ファン必聴のギミックを搭載。興奮と大迫力の咆哮で目覚める「3種の特別音声」収録のプレミアム目覚まし時計の予約が開始された。＞＞＞ガメラ音声目覚まし時計をチェック！（写真5点）1965年に劇場公開され、日本中の特撮ファンを熱狂の渦に巻き込んだ大ヒット作『大怪獣ガメラ』。記念すべき生誕60周年という輝かしい節目を祝い、時代を