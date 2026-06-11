【大怪獣ガメラ】生誕60周年記念 3種の特別音声収録のプレミアム目覚まし時計！
『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念、懐かしの名曲や、荒々しい「大迫力の咆哮3連発」など特撮ファン必聴のギミックを搭載。興奮と大迫力の咆哮で目覚める「3種の特別音声」収録のプレミアム目覚まし時計の予約が開始された。
＞＞＞ガメラ音声目覚まし時計をチェック！（写真5点）
1965年に劇場公開され、日本中の特撮ファンを熱狂の渦に巻き込んだ大ヒット作『大怪獣ガメラ』。記念すべき生誕60周年という輝かしい節目を祝い、時代を超えて愛されるスタイリッシュなビジュアルが放つ圧倒的な熱量を、そのまま毎日の生活に落とし込む特別なアイテムが誕生した。
最大の魅力は、本モデルのために特別収録された3種類の音声ギミック。大迫力のガメラを彷彿とさせるサウンドが、あなたの眠気を一気に吹き飛ばしてくれる。その日の気分に合わせて、お好みの音声を切り替えて楽しもう。
特別音声の1つ目は、 懐かしの名曲『ガメラマーチ』（歌：大映児童合唱団）。イントロから気分が高まる力強い歌声を収録。当時のワクワク感を呼び覚まし、毎朝の目覚めを元気いっぱいにサポートする。
2つ目は臨場感抜群、「ガメラ飛行からの咆哮」。大迫力のジェット噴射音から重低音の鳴き声へ。まるで映画のワンシーンをそのまま切り取ったような、リアルなサウンドだ。
3つ目は、大迫力「ガメラ咆哮3連発」。鼓膜を震わせる大迫力の咆哮を3連続で特別収録。荒々しい鳴き声が次々と轟き、あなたの眠気を一気に吹き飛ばしてくれる。
そして、時計の顔となる文字盤には、モノクロの重厚なトーンでガメラが猛威を振るう大迫力の姿を配置し、中央には力強い『大怪獣ガメラ』のタイトルロゴを大胆にあしらっている。さらに、6時の位置には鮮やかな「ガメラ生誕60周年」の記念ロゴを配置。レトロなフォントの数字と昭和特撮ならではの空気感が相まって、時計を見るたびにスクリーンを見上げて胸を躍らせたあの日の大興奮がリアルに甦る、ファン垂涎のデザインに仕上げている。
また、本商品の予約開始を記念して、弊社公式X（旧Twitter）にて『ガメラ音声目覚まし時計』が最速で手に入るプレゼントキャンペーンを開催中。公式アカウント（@direct_a_g）をフォローし、対象ポストを『いいね＆リポスト』するだけで簡単に応募できる。
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1965年に劇場公開され、日本中の特撮ファンを熱狂の渦に巻き込んだ大ヒット作『大怪獣ガメラ』。記念すべき生誕60周年という輝かしい節目を祝い、時代を超えて愛されるスタイリッシュなビジュアルが放つ圧倒的な熱量を、そのまま毎日の生活に落とし込む特別なアイテムが誕生した。
特別音声の1つ目は、 懐かしの名曲『ガメラマーチ』（歌：大映児童合唱団）。イントロから気分が高まる力強い歌声を収録。当時のワクワク感を呼び覚まし、毎朝の目覚めを元気いっぱいにサポートする。
2つ目は臨場感抜群、「ガメラ飛行からの咆哮」。大迫力のジェット噴射音から重低音の鳴き声へ。まるで映画のワンシーンをそのまま切り取ったような、リアルなサウンドだ。
3つ目は、大迫力「ガメラ咆哮3連発」。鼓膜を震わせる大迫力の咆哮を3連続で特別収録。荒々しい鳴き声が次々と轟き、あなたの眠気を一気に吹き飛ばしてくれる。
そして、時計の顔となる文字盤には、モノクロの重厚なトーンでガメラが猛威を振るう大迫力の姿を配置し、中央には力強い『大怪獣ガメラ』のタイトルロゴを大胆にあしらっている。さらに、6時の位置には鮮やかな「ガメラ生誕60周年」の記念ロゴを配置。レトロなフォントの数字と昭和特撮ならではの空気感が相まって、時計を見るたびにスクリーンを見上げて胸を躍らせたあの日の大興奮がリアルに甦る、ファン垂涎のデザインに仕上げている。
また、本商品の予約開始を記念して、弊社公式X（旧Twitter）にて『ガメラ音声目覚まし時計』が最速で手に入るプレゼントキャンペーンを開催中。公式アカウント（@direct_a_g）をフォローし、対象ポストを『いいね＆リポスト』するだけで簡単に応募できる。
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