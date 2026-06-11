ミュージックビデオ再生回数は1億回突破西武は11日、8月18日に東京ドームで開催されるオリックス戦に、8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）」が来場し、試合前にミニライブを含むスペシャルパフォーマンスに出演すると発表した。Hearts2Heartsは、ジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成されており、韓国の最大手芸能事務所であるSMエンターテインメントから「ae