【赤ちゃんアドベンチャーシリーズ】 7月11日 発売 価格：4,600円 エポック社はシルバニアファミリー「トラのアドベンチャーバイク」を7月11日に発売する。価格は4,600円。 「トラのアドベンチャーバイク」は、シルバニア村いちの冒険家であるトラのお父さん「マイルズ・ティグルス」とバイクのセット。マイルズは好奇心のままに世界各地をバイ