西武が延長サヨナラ勝ちで西口監督は100勝到達「日本生命セ・パ交流戦 2026」は10日に6試合が行われた。パ・リーグ球団では西武、ソフトバンク、オリックス、日本ハムが勝利。楽天は今季5度目の5連敗。ロッテは勝率5割復帰を逃した。日本ハムはDeNAに4-2で勝利して連勝を6に伸ばし、2017年以来となるDeNA戦カード勝ち越しを決めた。先発・加藤貴之投手は4回まで完全投球を披露。5回に同点適時二塁打と内野ゴロの間に逆転を許した