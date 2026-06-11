敵地・パイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。3回の第2打席では本塁打性の大飛球を放ったものの、相手野手の好捕に阻まれた。両軍無得点で迎えた3回2死一塁。大谷は先発右腕ジョーンズの99.4マイル（約160キロ）の速球を完璧に捉え、左翼方