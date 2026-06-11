敵地・パイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。3回の第2打席では本塁打性の大飛球を放ったものの、相手野手の好捕に阻まれた。

両軍無得点で迎えた3回2死一塁。大谷は先発右腕ジョーンズの99.4マイル（約160キロ）の速球を完璧に捉え、左翼方向へ高々と打ち上げた。打球はスタンドインかと思われたが、左翼を守るレイノルズがフェンス際でジャンプ一番。見事なタイミングで捕球し、本塁打を阻止した。

飛距離は375フィート（約114.3メートル）。MLB公式サイトのデータサイトによると、この一打はメジャー30球場のうち25球場で本塁打になる当たりで、本拠地ドジャースタジアムでも柵越えとなる打球だった。大谷も打った瞬間にゆっくりと一塁へ走り出していたが、惜しくも12号アーチとはならなかった。

このプレーに敵地スタンドはどよめき、ジョーンズは両手を突き上げて歓喜。ファンからも「え……」「やば笑」と驚きの声が続出した。

SNS上では「まさにスーパーキャッチでしたね。大谷選手もあと一歩でした」「打った瞬間確信したのに、フェンス際で捕るレイノルズが凄すぎて言葉が出ない……」「うわぉースーパープレー」「絶対入ったと思ったのにナイスプレー」「惜しい！」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）