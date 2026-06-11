大谷がインスタグラムで伝えた“奇跡の一瞬”【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）大谷翔平投手にとっても忘れられない一夜になったようだ。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。7回に一挙10点を奪い、逆転勝利を収めた。試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新。連続して投稿した“ワンシーン”が、「美しすぎる」とファンの間で話題になった。この試合、大谷は「1番