大谷がインスタグラムで伝えた“奇跡の一瞬”

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

大谷翔平投手にとっても忘れられない一夜になったようだ。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。7回に一挙10点を奪い、逆転勝利を収めた。試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新。連続して投稿した“ワンシーン”が、「美しすぎる」とファンの間で話題になった。

この試合、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。2試合ぶりの打点を記録するなど、4打数1安打2打点で12-3の大勝に貢献した。10点を奪った7回には、2度打席に立ち、勝ち越した直後の第4打席では適時二塁打。打線がつながり1死満塁で回ってきた第5打席では、押し出し四球でリードを広げた。

ドジャースの猛攻が始まる前、突然の豪雨が両チームを襲った。6回裏、パイレーツの攻撃中に雨が降り始めたが、7回表になると雨は止み、左翼スタンド後方には虹が出現。大谷の7回最初の打席は、この虹が見守るなかでの勝負となり、3試合連続安打となる二塁打を記録した。

試合後、大谷はインスタグラムのストーリーズを4回更新。前半2回は、パイレーツ戦で通算2500安打を達成した同僚のフレディ・フリーマン内野手を称えたもの。後半2回には、雨上がりの敵地に架かった虹の写真を連続投稿した。

大谷の2度に渡る投稿にファンも反応。SNS上には「初めて見た〜夜の虹」「これはすごいタイミング」「なんだか、全部ひっくるめて大谷くんらしく思えてくる」「まるで映画のワンシーン」「素敵だ」などの声が寄せられ、“奇跡の一瞬”に感激していた。（Full-Count編集部）