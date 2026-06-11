東京ドームで開催された嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の見逃し配信が、6月4日午後5時よりスタートした。STARTO ENTERTAINMENTの映像配信サービス・FAMILY CLUB onlineの公式Xでは、《ライブ本編および開演前に配信した特別映像をご覧いただけます》と告知。配信期間は、6月15日23時59分までだという。海外からの視聴には対応していないものの、MC部分の字幕は日本語のほか、英語、繁体中文、韓国語