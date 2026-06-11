大谷の経済効果は他球団にも波及しているようだ(C)Getty Images凄まじい経済効果だ。今季も投打で躍動するドジャースの大谷翔平は、開幕10登板で61イニングを投げ、規定投球回未満ながら6勝2敗、防御率0.74、67奪三振と圧巻の数字を記録。打者としても打率.301、11本塁打、37打点、OPS.938と大活躍しており、そんな日本人スターの強い存在感には、周囲も驚きを隠せない。【動画】「下手くそ」チャント直後に適時二塁打→一挙10