「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）6月9日（火）の放送は、黒沢かずこ（森三中）、芝大輔（モグライダー）、井口浩之（ウエストランド）がご来店。芸能界で出会った「いいやつ」発表会！【動画】森三中・黒沢が大激怒!? 元マネージャーの一言に「あの野郎！」森三中・黒沢を唯一気遣ってくれた粋な先輩これまでに自分を助けてくれたり良い影響を与えてくれた芸能界で出会った「いいやつ」を発表する新企画。以前「今世