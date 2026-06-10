オードリー若林「スキャンダルを起こす奴って…」 “媒介芸人”の深い闇！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）6月9日（火）の放送は、黒沢かずこ（森三中）、芝大輔（モグライダー）、井口浩之（ウエストランド）がご来店。芸能界で出会った「いいやつ」発表会！
【動画】森三中・黒沢が大激怒!? 元マネージャーの一言に「あの野郎！」
これまでに自分を助けてくれたり良い影響を与えてくれた芸能界で出会った「いいやつ」を発表する新企画。
以前「今世はベロチュウを諦めた」と発言していた黒沢。最近は感情が「無」で「生きるのに精一杯」だという。そんな黒沢が出会ったいい人は…
若手時代、トーク番組で「最近、家の前に知らない人が待ち伏せしている」と不審者の話をした際、収録後、黒沢の自宅近くに住む芸人に「黒沢に何かあったら頼む」と連絡してくれ、後日お礼を言うと「このこと、モデルとかに言うといてや〜」と黒沢が気を遣わなくていいように返してくれた先輩芸人。それは…
ケンドーコバヤシ。
収録中は芸人たちに「気のせいだろ」と流されたが、収録後、ケンコバだけが「大丈夫か」と声をかけ、黒沢の自宅近くに住むバッドボーイズ・佐田正樹に連絡してくれ、翌朝には佐田から「ケンコバさんから聞いた。何かあったらすぐ連絡してくれ」とメールが届いたそう。黒沢は、後日の粋な対応も含めケンコバに感謝！
若林もケンコバの粋なエピソードを。中心の大喜利イベント「ダイナマイト関西」に参加した際、よしもと芸人の中でひとり他事務所だった若林は楽屋でも孤立していた。ケンコバは、決勝で若林に勝利した際、握手しながら耳元で「来にくいやろうけど、今日は飲みに行こうな」と声を掛けてくれたそう。若林は優しさに感動し「その直後に泣きながらサムギョプサル食べた」と振り返った。
黒沢は、もう1人の「いいやつ」として元マネージャーの女性をあげ、感動のエピソードを明かしたのだが…先週、別の元マネージャーから「あなたは今、吉本興業っていう看板があるから人は話を聞いてくれる。黒沢から吉本興業という看板を抜いたら、何も残らない」と言われたことを思い出し…
「あの野郎！」と怒りがこみあげてくる。黒沢の最近「無」だった感情が爆発!?
モグライダー・芝が出会ったいい人は…
賞レースで優勝した先輩のお祝い会での写真撮影の際、当時ひねくれていた芝は「機嫌いいですね、なにかあったんですか？」とお祝い空気に水をさすようなボケをしてしまうが、すかさず「おう！明日バイト休みになったんだよ！」と笑って返してくれた先輩芸人。それは…
ハリウッドザコシショウ。
ザコシショウが「R-1ぐらんぷり2016」優勝の際、所属事務所ソニー・ミュージック・アーティスツの後輩バイきんぐ、錦鯉らが参加する祝勝会に参加した芝。当日のソニーは、事務所をクビになった芸人が集まり“芸人の墓場”と呼ばれていた中、ずっと支えてきた先輩の優勝に事務所の後輩たちが涙する中、別事務所で関係性が薄かった芝のひねくれたボケにもザコシショウは爆笑してくれた。
器の大きさに「こら敵わんて」と吹っ切れた芝は、そこから誰より祝勝会も楽しんだそう。
ケンコバやザコシショウの器の大きな優しさに、若林は「俺みたいな媒介業のヤツってストレス溜まってるから嫌な奴多い」と自虐。「スキャンダルを起こす奴って媒介業多いんだよ」と苦笑した。
さらに、芝が大御所・笑福亭鶴瓶のエピソードもあげると、春日も鶴瓶との関係性を自慢!? すると若林は、「たぶん嫌われてる」と自分が鶴瓶にハマってない理由を明かす。
この他、井口は、無名な若手時代にキチンと紹介してくれたアンジャッシュ・渡部建、「笑っていいとも」の打ち上げでスターがそろう中、一緒に飲んでくれたタモリとのエピソードを。
いい人たちの器のデカさにくらった“媒介芸人”若林。「才能も実力もないから媒介になる」と“媒介業芸人”の深い闇を打ち明ける!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】森三中・黒沢が大激怒!? 元マネージャーの一言に「あの野郎！」
森三中・黒沢を唯一気遣ってくれた粋な先輩
これまでに自分を助けてくれたり良い影響を与えてくれた芸能界で出会った「いいやつ」を発表する新企画。
以前「今世はベロチュウを諦めた」と発言していた黒沢。最近は感情が「無」で「生きるのに精一杯」だという。そんな黒沢が出会ったいい人は…
ケンドーコバヤシ。
収録中は芸人たちに「気のせいだろ」と流されたが、収録後、ケンコバだけが「大丈夫か」と声をかけ、黒沢の自宅近くに住むバッドボーイズ・佐田正樹に連絡してくれ、翌朝には佐田から「ケンコバさんから聞いた。何かあったらすぐ連絡してくれ」とメールが届いたそう。黒沢は、後日の粋な対応も含めケンコバに感謝！
若林もケンコバの粋なエピソードを。中心の大喜利イベント「ダイナマイト関西」に参加した際、よしもと芸人の中でひとり他事務所だった若林は楽屋でも孤立していた。ケンコバは、決勝で若林に勝利した際、握手しながら耳元で「来にくいやろうけど、今日は飲みに行こうな」と声を掛けてくれたそう。若林は優しさに感動し「その直後に泣きながらサムギョプサル食べた」と振り返った。
黒沢は、もう1人の「いいやつ」として元マネージャーの女性をあげ、感動のエピソードを明かしたのだが…先週、別の元マネージャーから「あなたは今、吉本興業っていう看板があるから人は話を聞いてくれる。黒沢から吉本興業という看板を抜いたら、何も残らない」と言われたことを思い出し…
「あの野郎！」と怒りがこみあげてくる。黒沢の最近「無」だった感情が爆発!?
モグライダー・芝のひねくれたボケも笑いで返す
モグライダー・芝が出会ったいい人は…
賞レースで優勝した先輩のお祝い会での写真撮影の際、当時ひねくれていた芝は「機嫌いいですね、なにかあったんですか？」とお祝い空気に水をさすようなボケをしてしまうが、すかさず「おう！明日バイト休みになったんだよ！」と笑って返してくれた先輩芸人。それは…
ハリウッドザコシショウ。
ザコシショウが「R-1ぐらんぷり2016」優勝の際、所属事務所ソニー・ミュージック・アーティスツの後輩バイきんぐ、錦鯉らが参加する祝勝会に参加した芝。当日のソニーは、事務所をクビになった芸人が集まり“芸人の墓場”と呼ばれていた中、ずっと支えてきた先輩の優勝に事務所の後輩たちが涙する中、別事務所で関係性が薄かった芝のひねくれたボケにもザコシショウは爆笑してくれた。
器の大きさに「こら敵わんて」と吹っ切れた芝は、そこから誰より祝勝会も楽しんだそう。
ケンコバやザコシショウの器の大きな優しさに、若林は「俺みたいな媒介業のヤツってストレス溜まってるから嫌な奴多い」と自虐。「スキャンダルを起こす奴って媒介業多いんだよ」と苦笑した。
さらに、芝が大御所・笑福亭鶴瓶のエピソードもあげると、春日も鶴瓶との関係性を自慢!? すると若林は、「たぶん嫌われてる」と自分が鶴瓶にハマってない理由を明かす。
この他、井口は、無名な若手時代にキチンと紹介してくれたアンジャッシュ・渡部建、「笑っていいとも」の打ち上げでスターがそろう中、一緒に飲んでくれたタモリとのエピソードを。
いい人たちの器のデカさにくらった“媒介芸人”若林。「才能も実力もないから媒介になる」と“媒介業芸人”の深い闇を打ち明ける!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！