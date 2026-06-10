ブリーチャー・レポートが取り上げたマイコラスナショナルズのマイルズ・マイコラス投手の去就が、米メディアの間で注目の1つとなっている。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が、事実上の戦力外（DFA）の危機に直面している選手を紹介。巨人でもプレーした経験豊富なベテラン右腕に厳しい評価を下した。同メディアのケリー・ミラー記者は記事のなかで、ナショナルズが37歳右腕と契約した裏側に言及。「ナショ