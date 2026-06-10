ブリーチャー・レポートが取り上げたマイコラス

ナショナルズのマイルズ・マイコラス投手の去就が、米メディアの間で注目の1つとなっている。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が、事実上の戦力外（DFA）の危機に直面している選手を紹介。巨人でもプレーした経験豊富なベテラン右腕に厳しい評価を下した。

同メディアのケリー・ミラー記者は記事のなかで、ナショナルズが37歳右腕と契約した裏側に言及。「ナショナルズが2月中旬に225万ドル（約3億6000万円）でマイコラスと契約した際の狙いは、経験不足の投手陣に経験豊富な投手を加えることだった。イニングをある程度消化しつつ、（状況的に）足踏み状態に思えたチームにおいて、うまくいけばトレード期限で価値を持つトレードチップ（駒）になる可能性も期待されていた」と伝えた。

しかしナショナルズ1年目の今季、開幕から14試合に登板も1勝5敗で防御率5.90。期待に応えているとは言い難く、ミラー記者も「現時点では、たびたび打ち込まれる登板の方が多くなっており、チームの足を引っ張っている」と指摘。「より将来性のある投手に投資していれば、チームは今頃ポストシーズン争いに踏みとどまれていたかもしれない」と球団の判断に疑問を投げかけた。

続けて「もし今後、ジョサイア・グレイ、DJ・ハーツ、トレバー・ウィリアムズのうち誰か1人でも故障者リストから復帰できれば、ナショナルズはマイコラスに別れを告げる可能性がある」と“戦力外”も示唆して記事を締め括った。巨人では2015年からの3年間で31勝をマーク。メジャーでも通算73勝をあげている右腕は、周囲の批判をはね返すことができるだろうか。（Full-Count編集部）