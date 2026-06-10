球場入り時、選手らと対照的なロバーツ監督が話題【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）遠征でまさかの“レジャー感覚!?”。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地で行われたパイレーツ戦で、7回に一挙10得点の猛攻を見せ12-3で勝利した。大勝に終わった一戦の試合前、球団が公式SNSで公開した“ある人物”の球場入りシーンが、ファンの注目を集めた。ドジャースは公式TikTokで、選手らがパイレ