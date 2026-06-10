球場入り時、選手らと対照的なロバーツ監督が話題

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

遠征でまさかの“レジャー感覚!?”。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地で行われたパイレーツ戦で、7回に一挙10得点の猛攻を見せ12-3で勝利した。大勝に終わった一戦の試合前、球団が公式SNSで公開した“ある人物”の球場入りシーンが、ファンの注目を集めた。

ドジャースは公式TikTokで、選手らがパイレーツの本拠地「PNCパーク」に入る様子を公開。動画には、上下黒のラフな格好とメガネを着用し笑顔で手を振る山本由伸投手や、小型のキャリーケースを押しセキュリティに守られながら通路を歩く大谷翔平投手などの様子が映し出されている。

そんな中、日本ファンの注目を集めたのが、デーブ・ロバーツ監督の球場入り。ゴルフのキャディーバッグを背負い、ポロシャツにキャップを着用したご機嫌な様子でカメラに笑顔を向けている。

決戦前の指揮官の姿に、日本ファンは反応せずにはいられなかった様子。「ゴルフ場と勘違いしてる人が約1名」「ロバさんゴルフ行くの？」「監督が率先してレジャー感覚なのが面白い」「球技間違ってますよー」「試合前にゴルフ行って来たの？」「ゴルフ行くのかよw」と、予想外の格好に思わずツッコミを入れるファンも目立った。（Full-Count編集部）