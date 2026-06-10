Aぇ! groupが、6月17日リリースの4thシングル「でこぼこライフ」に共通カップリングとして収録する「PRIDE」のMVを、6月19日19時に公開することを発表した。ジュニア時代に生まれた本楽曲は、Aぇ! groupがバンドとして前進し続ける覚悟を力強く表現したロックナンバーだという。長年にわたり音源化を望む声が寄せられいたとのことだが、今作への収録決定が発表されると、ハッシュタグ「#PRIDE」がトレンド1位にランクインするなど